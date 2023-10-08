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العالم

دولة أوروبية تستعدّ لإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة

الشروق أونلاين
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دولة أوروبية تستعدّ لإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة
ح.م
طوفان الأقصى

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا يوم الأحد، أن بلاده سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة من الدولة العضو في حلف “الناتو”، في ظل استمرار عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وقال دودا في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا):”سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية، للقيام بإجلاء البولنديين الموجودين حاليا في إسرائيل”.

وأضاف الرئيس البولندي يقول:”ستضمن قواتنا سلامة رحلات الإجلاء، من أجل تمكين جميع مواطنينا من العودة إلى ديارهم بسلام”.

وكبّدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال ما يزيد عن 600 قتيلا ومئات الجرحى والأسرى. حسب ما تناقلته وسائل إعلام  محلية ودولية، في ظل استمرار عملية “طوفان الأقصى”.

في حين أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ردّا على ضربات المقاومة، عن استشهاد 413 مواطنا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة.

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