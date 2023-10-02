دولة أوروبية تغلق شركة الطيران الخاصة بها

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا يوم الإثنين، عن قرار بإغلاق شركة الطيران المالطية شهر مارس المقبل. لاستبدالها على الفور بشركة جديدة.

وجاء قرار الإغلاق هذا بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي السماح بضخ مساعدات جديدة من الدولة لإنقاذ الشركة من خسائرها المالية.

وقال أبيلا في مؤتمر صحفي إن شركة الطيران الجديدة ستحتفظ باسم “طيران مالطا” وبأسطولها من الطائرات أيضا.

وتابع المسؤول ذاته بأن الشركة الجديدة ستعمل على مسارات أقل، بحيث لا تتجاوز 17 وجهة. مقارنة بـ 37 وجهة في عام 2019.

وكانت الحكومة المالطية قد طلبت من المفوضية الأوروبية السماح لها بضخ 300 مليون يورو للشركة عام 2021، بعد الخسائر التي لحقت بها جراء تفشي وباء كورونا.

وخفضت شركة طيران مالطا تعداد عمالها بأكثر من النصف، كما انتقلت إلى مقر أقل تكلفة، مع التخلّص من عدّة وجهات جوية “غير مربحة”.