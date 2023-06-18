دولة أوروبية تمنح 90 ألف دولار للراغبين بالعيش في جزرها “الشاعرية”!

كشف تقرير نشرته شبكة سي أن أن الأمريكية أن دولة أوروبية تمنح 90 ألف دولار للراغبين في العيش بإحدى جزرها الشاعرية.

وقالت الشبكة الإخبارية أن دولة إيرلندا، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من القارة الأوروبية، تسعى لاستقطاب المهاجرين من أجل بعث الحياة في جزرها المهجورة.

وأضافت إن البلاد ستدفع منحة قدرها 84 ألف يورو أي ما يعادل 90 ألف دولار لمن لديه الرغبة في الانتقال للعيش بمنزل في إحدى جزرها الهادئة، بعيدا عن الفوضى وصخب المدن الكبرى.

وبحسب سي أن أن فإن إيرلندا أعلنت عن خطة لتنشيط أكثر من 20 جزيرة تقع قبالة ساحلها الغربي، بما في ذلك جزيرة أخيل، التي ظهرت مناظرها الطبيعية الآسرة في فيلم هوليوودي يحمل عنوان “The Banshees of Inisherin”.

هذا، بالإضافة إلى جزر Gaeltacht العشر الناطقة باللغة الإيرلندية.

وأوضحت التقارير أن المنحة تقدم من أجل تجديد المنازل الشاغرة والمهجورة كي تصبح صالحة للسكن، وهو ما يشكل إغراء للكثيرين ممن يفضلون العيش في الدول الأوروبية.

وبالرجوع إلى موقع الحكومة الأيرلندية فإن هناك حوالي 30 جزيرة قبالة سواحل الدولة، وهي جزء لا يتجزأ من تراثها وثقافتها، ومحاولة إعمارها تندرج ضمن سياسة محكمة، تستند إلى خمسة أهداف إستراتيجية رفيعة المستوى.

هذه السياسة حددها سكان الجزر أنفسهم على أنها ذات أهمية رئيسية للمستقبل المستدام لمجتمعاتهم:

1. زيادة عدد السكان.

2. تنويع الاقتصادات.

3. تعزيز خدمات الصحة والرفاهية.

4. تمكين السكان من كافة الحقوق.

5. بناء مستقبل ذكي ومستدام.

وتقترن السياسة بخطة عمل للفترة 2023-2026 تتضمن 80 إجراءً محدد زمنياً سيتم تنفيذه من قبل مختلف أصحاب المصلحة، بقيادة وزارة معينة أو وكالة حكومية.