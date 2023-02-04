دولة إسلامية تحجب موقع ويكيبيديا

قررت هيئة الاتصالات الباكستانية حجب موقع ويكييبديا في البلاد، بعد عدم امتثاله لطلب السلطات المحلية بحذف محتويات اعتبرت منافية للقيم الدينية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية يوم السبت، فقد أمهلت الهيئة الباكستانية القائمين على موقع ويكيبيديا 48 ساعة لإزالة المحتويات محلّ الاعتراض.

وأكدت المتحدثة باسم هيئة الاتصالات ملاحات عبيد حظر الموسوعة المفتوحة في باكستان، لعدم إزالتها “المحتويات التي تنطوي على ازدراء للقيم الدينية”.

وأشارت المتحدثة إلى أن باكستان ستعيد النظر في قرار حجب الموقع، في حال ما إذا تمت إزالة المحتويات غير المرغوب بها في البلاد.