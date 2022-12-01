دولة إفريقية تستبدل الإنجليزية بـ625 لغة محليّة!

أعلنت حكومة نيجيريا يوم الأربعاء عن استبدال الإنجليزية كلغة للتدريس في المدارس الابتدائية، بنحو 625 لغة محلية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، عن وزير التربية النيجيري أدامو أدامو، فقد وافقت حكومة البلاد على قرار بالشروع في اعتماد اللغات المحلية كلغات للتعليم بدلا من الإنجليزية.

وقال الوزير النيجيري:”من الآن فصاعدًا، سيكون التدريس في السنوات الـ6 الأولى من التعليم، باللغة الأم للتلاميذ”.

وأضاف الوزير يقول:”الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز استخدام جميع اللغات النيجيرية“. متابعا:”هناك حوالي 625 لغة محلية في نيجيريا، وسيتم تطبيق السياسة الجديدة بجميع المناطق”.