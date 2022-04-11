دولة بن زيمة بيه!

حمل الدّور الأوّل للانتخابات الرّئاسية الفرنسية في جعبته بعض الطرائف، بعد أن انْتُظمت العملية، الأحد.

وخرج أحد مواطني بلدية روبي بِالشمال الفرنسي عن المألوف، ورفض منح صوته لِأيّ متنافس دخل الغمار الانتخابي. لكنه بِالمقابل، مرّر في صندوق الاقتراع ظرفا يحمل ورقة كتب عليه اسم “كريم بن زيمة”! في إشارة إلى اللاعب الدولي ذي الأصول الجزائرية ونجم هجوم نادي ريال مدريد الإسباني.

ولا تحتاج هذه اللّقطة الانتخابية الطريفة إلى أيّ تحليل سياسي، في كون فرنسا بلد مُفلس، يُشعل ساسته النّيران في بقع من العالم (منطقة الساحل، مثلا) سترا لِعوراتهم (بؤس البرامج وانعدام الحلول التي وعدوا بها شعبهم).

وعلى ذكر كريم بن زيمة الذي يمرّ هذه الأيّام بِأخصب فتراته الكروية وأزهاها، حتى أن هناك مَن استعجل منحه جائزة “الكرة الذّهبية” (فرانس فوتبال)، ولقب أحسن لاعب في العالم لِعام 2022 (الفيفا). أطلق اللاعب الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كسّانو تصريحات مُثيرة للجدل، في أحدث ظهور إعلامي له، وقال: “على كريستيانو رونالدو الاعتراف بِأنه محظوظ بِاللّعب إلى جانب كريم بن زيمة”. وأضاف أن الهدّاف الحالي للرّيال يجمع بين منصبَي مهاجم وصانع ألعاب، مثلما قال ميشال بلاتيني في مطلع التسعينيات عن روبيرتو باجيو، بِعبارته الشهيرة “تسعة ونصف”.