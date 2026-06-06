دولة جديدة تحظر دخول سموتريتش وبن غفير لأراضيها

أعلنت إيرلندا، السبت، حظر دخول الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى أراضيها.

وانضمت إيرلندا بهذا القرار إلى بريطانيا، النرويج، نيوزيلندا، أستراليا، كندا، هولندا، إسبانيا، فرنسا وسلوفينيا، التي اتخذت إجراءات مماثلة.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن سلوك وتصريحات بن جفير وسموتريتش، ليس فقط فيما يتعلق بقافلة المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة، بل أيضاً مواقفهما المتكررة تجاه الفلسطينيين، تعكس، “رغبة في القضاء على الوجود الفلسطيني في فلسطين”، مضيفاً أن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ هذه المسألة على “محمل الجد”.

كما أكد مارتن أن إيرلندا ستواصل طرح فكرة فرض عقوبات على الوزيرين على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن سلوكهما يبرر مثل هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي أن دبلن تسعى إلى إقرار قانون بحلول منتصف جويلية، يحد من تجارة السلع القادمة من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.