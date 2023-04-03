دولة جديدة في حلف الناتو

ستصبح فنلندا دولة كاملة العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بداية من الثلاثاء، حسب ما أعلنه أمين الحلف العام ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي يوم الإثنين:”سيرفع العلم الفنلندي لأول مرة هنا في مقر الحلف ببروكسل، في حفل رسمي”.

ووافق البرلمان الفنلندي يوم الأربعاء الماضي، على انضمام البلاد إلى حلف الناتو. بعد تأييد 184 نائبا، مقابل صوت واحد ضد الانضمام.

وتقدمت فنلندا رسميا شهر ماي 2022، بطلب الالتحاق بالحلف العسكري. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

وستكون فنلندا العضو الـ31 في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب كلّ من: