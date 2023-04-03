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العالم

دولة جديدة في حلف الناتو

الشروق أونلاين
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دولة جديدة في حلف الناتو
أرشيف
ينس ستولتنبرغ

ستصبح فنلندا دولة كاملة العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بداية من الثلاثاء، حسب ما أعلنه أمين الحلف العام ينس ستولتنبرغ.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي يوم الإثنين:”سيرفع العلم الفنلندي لأول مرة هنا في مقر الحلف ببروكسل، في حفل رسمي”.

ووافق البرلمان الفنلندي يوم الأربعاء الماضي، على انضمام البلاد إلى حلف الناتو. بعد تأييد 184 نائبا، مقابل صوت واحد ضد الانضمام.

وتقدمت فنلندا رسميا شهر ماي 2022، بطلب الالتحاق بالحلف العسكري. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

وستكون فنلندا العضو الـ31 في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب كلّ من:

  • بلجيكا،
  • كندا،
  • الدنمارك،
  • فرنسا،
  • أيسلندا،
  • إيطاليا،
  • لوكسمبورغ،
  • هولندا،
  • النرويج،
  • البرتغال،
  • المملكة المتحدة،
  • الولايات المتحدة،
  • اليونان،
  • تركيا،
  • ألمانيا،
  • إسبانيا،
  • التشيك،
  • المجر،
  • بولندا،
  • بلغاريا،
  • إستونيا،
  • لاتفيا،
  • ليتوانيا،
  • رومانيا،
  • سلوفاكيا،
  • سلوفينيا،
  • ألبانيا،
  • كرواتيا،
  • الجبل الأسود،
  • ومقدونيا الشمالية.
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