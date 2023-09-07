دولة خامسة تسعى للهبوط على سطح القمر

تسعى اليابان لتكون خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر، حيث أطلقت صباح الخميس صاروخا يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية من أجل هذا الغرض.

وأدت الأحوال الجوية غير المناسبة، لتأجيل عملية إطلاق الصاروخ 3 مرات خلال الشهر الماضي. قبل أن يتمّ الإطلاق من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب البلاد.

وأشرفت على صناعة هذا الصاروخ، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وهي التي تولت أيضا عملية الإطلاق.

ويحمل الصاروخ مركبة الفضاء “مون سنايبر” (قناص القمر)، وهي تهدف لإتمام مهمة استكشافية فوق سطح القمر.

ويوم الأربعاء الماضي، نجحت الهند في أن تصبح رابع دولة تهبط على سطح القمر، بعدما حطّت مركبتها غير المأهولة “تشاندرايان-3” على قطبه الجنوبي.

وإلى حدّ الآن، نجحت 4 دول فقط في الهبوط على سطح القمر. ويتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند.