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دولة رابعة تنجح في الهبوط على سطح القمر

الشروق أونلاين
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دولة رابعة تنجح في الهبوط على سطح القمر
ح.م
المركبة الهندية

نجحت الهند يوم الأربعاء في أن تصبح رابع دولة تهبط على سطح القمر، بعدما حطّت مركبتها غير المأهولة “تشاندرايان-3” على قطبه الجنوبي.

واحتفل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالهبوط الناجح لمركبة “شاندريان-3″، برفع علم بلاده خلال مشاركته في قمة مجموعة “بريكس” بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

وقال مودي في كلمة مسجلة نشتر عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا):”هذه صرخة انتصار لهند جديدة، إنه يوم تاريخي”.

وطُوِّرت مركبة “شاندريان-3” من قبل المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO). وهي تضم جهاز الهبوط “فيكرام”، الذي يعني الشجاعة باللغة السانسكريتية، والروبوت المتحرك “برغيان”، الذي يعني الحكمة بنفس اللغة الهندية.

وتزامن النجاح الهندي في الهبوط على سطح القمر، مع تحطم المسبار الروسي “لونا-25”. وهو الأول للبلاد منذ العام 1976.

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