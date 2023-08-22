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العالم

دولة عربية تعلن اقترابها من حالة “الشحّ المائي”

الشروق أونلاين
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دولة عربية تعلن اقترابها من حالة “الشحّ المائي”
أرشيف
الشحّ المائي

أكد وزير الموارد المائية والريّ في مصر هاني سويلم، إن بلاده تقترب من خطّ الشح المائي. بعد وصول نصيب الفرد السنوي من المياه إلى مستوى 500 متر مكعب.

وقال الوزير المصري خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في استوكهولم، إن مصر تسعى لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه.

وشدد سويلم على “ضرورة اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات”.

كما أكد “أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، لتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم”.

وتقع 11 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب بيانات لمنظمة اليونيسيف.

ويعاني 4 مليارات شخص، أو ما يساوي ثلثي سكان العالم، من ندرة حادّة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام.

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