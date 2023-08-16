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دولة عربية تقرر رفع الأجور والمعاشات بنسبة 100 بالمائة

الشروق أونلاين
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دولة عربية تقرر رفع الأجور والمعاشات بنسبة 100 بالمائة

أعلنت الرئاسة السورية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، زيادة رواتب وأجور ومعاشات جميع العاملين والمتقاعدين في الحكومة من مدنيين وعسكريين بنسبة 100%.

وقال بيان للرئاسة السورية  “أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين”.

وأضاف البيان أن مرسوما آخر سيمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن العمل بالمرسومين سيبدأ اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدورهما.

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