 دولة عربية تكتشف 04 مليار برميل احتياطي نفط باستعمال الذكاء الاصطناعي

قال الأمين العام لمنظمة الطاقة العربية، جمال اللوغاني، إنّ التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الكويت، أسهما بشكل كبير في تحقيق اكتشافين عملاقين للنفط والغاز باحتياطات تقارب 04 مليار برميل من النفط.

وفي تصريح صحفي أدلى به اللوغاني، أول أمس الأحد، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال إن تطبيق التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتحليل البيانات يُسهم في تطوير عمليات الاستكشاف والانتاج والتوزيع مما يؤدّي إلى تحقيق نتائج أفضل في كل المجالات.

وأوضح اللوغاني، أن التحويل الرقمي ليس مجرد تطبيق للتكنولوجيا بل هو تغيير شامل في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات اذ يتطلب تغييرا في الثقافة التنظيمية وتطوير مهارات جديدة لدى العاملين.