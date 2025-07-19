دولة عربية تنتج 37 طنا من الذهب في النصف الأول من عام 2025

كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، عن انتاج الخرطوم كميات كبيرة من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت وفق تصريح صحفي أدلى به المسؤول الحكومي، مستوى 37 طنا، خلال الفترة الممتدة من (01 جانفي إلى غاية 30 جوان).

وبالرغم من تقلّص المساحة الجغرافية المتاحة للتعدين في السودان إلى 6 ولايات فقط بدلًا من 14 ولاية، إلا أن انتاج البلد من الذهب يعدّ كبيرا مقارنة بالعديد من دول العالم.

ولعبت الحرب الأهلية السودانية بين الحكومة وميليشيا الدعم السريع، دورا بارزا في ارتفاع الانتاج، حيث كشف محمد طاهر عمر، عن توجه أكثر من 04 ملايين سوداني لمهنة التنقيب عن الذهب وتعدينه، بعد أن فقدوا وظائفهم الأخرى جراء الحرب.

وتمتلك السودان، وفق تصريح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الرقابية لوزارة المعادن، 162 شركة تعدين، منها 40 شركة أجنبية، لكن 30 شركة فقط تنتج فعليًا، أما في قطاع التعدين الصغير، فثمة نحو 220 شركة مسجلة، والمنتج منها لا يتجاوز 70 شركة.

وأكد المتحدّث على صعوبة تسيير الدولة لهذا القطاع والتحكّم فيه بشكل كامل، نظرا للحرب والأعمال العدائية التي شنّتها ميليشيا الدعم السريع ضدّ الجيش السوداني، منذ أفريل 2023، حيث تمّ تهريب قرابة نصف انتاج السودان من الذهب خلال سنة 2024، وفق تصريح طاهر عمر.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب ذروته عام 2017 بواقع 107 أطنان، وفق خريطة موقع البيانات، ثم تراجع إلى 41.8 طنا في العام الذي يليه، وتدهور الإنتاج عام 2023 الذي اندلعت فيه الحرب إلى 6.4 أطنان.

وأعلن بنك السودان المركزي، في تقريره السنوي عن عام 2022، تصدر الذهب قائمة صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3% من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليارات دولار هي إجمالي صادرات البلاد.