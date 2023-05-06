دولة عربية جديدة في منظمة شنغهاي للتعاون

أعلنت الكويت يوم السبت، توقيعها مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي بصفة “شريك حوار”، حسب ما أكدته وكالة الأبناء الرسمية في البلاد.

وتمّ توقيع هذه المنذكرة على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 4 و5 ماي الجاري، في الهند.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.

ونقلت وكالة “رويترز” أن السلطات السعودية ناقشت انضمام المملكة إلى المنظمة، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البلاد.

وكانت قطر قد اتخذت خطوة مماثلة في سبتمبر الماضي، كما أن هناك حديثا حول التحاق الإمارات أيضا بالدول العربية المنضوية تحت لواء شنغهاي.

وتأسست المنظمة عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا. قبل أن توسّع إلى الهند وباكستان، ثم إيران في وقت لاحق.