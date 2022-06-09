دولة قريبة من الولايات المتحدة تسمح باستقبال قوات روسية على أراضيها

أصدر رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا مرسوما يسمح باستقبال قوات عسكرية أجنبية على أراضي بلاده لأغراض إنسانية. ويشمل هذا القرار القوات الروسية على غرار دول أخرى.

وبموجب المرسوم الذي تناقلته وسائل إعلام دولية، ستسمح نيكاراغوا بعبور وتوقف السفن والطائرات العسكرية التابعة لعدّة دول بينها الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية إنّ المرسم يسمح للجيش الروسي بالمشاركة في التدريبات الإنسانية وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بنيكاراغوا.

ونيكاراغوا هي واحدة من جمهويات أمريكا الوسطى. وتقع على مسافة 2800 كيلومتر من أراضي الولايات المتحدة.

“جمهورية أوروبية” تعلن عن تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

وفي 14 ماي 2022، أعلن زعيم جمهورية أوسيتيا الجنوبية المنفصلة عن جورجيا، عن تنظيم استفتاء شعبي في 17 جويلية، حول الانضمام إلى روسيا.

وقال مكتب الزعيم أناتولي بيبيلوف في بيان إنّه “وقّع مرسوما بشأن إجراء استفتاء في جمهورية أوسيتيا الجنوبية..بناء على التطلّع التاريخي لشعبه للانضمام إلى روسيا”.

وتعترف روسيا بأوسيتيا الجنوبية كجمهورية مستقلة منذ عام 2008، كما تقيم قواعد عسكرية على أراضيها.

وتتربّع أوسيتيا الجنوبية التي لا يتجاوز عدد سكانها 75 ألف نسمة، على مساحة 3900 كيلومتر مربع.