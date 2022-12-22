دولة لاتينية تستعدّ لافتتاح سفارة لها لدى فلسطين

تعهّد رئيس الشيلي غابرييل بوريك، بافتتاح سفارة لبلاده لدى دولة فلسطين، في خلال فترة ولايته التي تمتدّ إلى 2026.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد صرّح الرئيس بوريك بذلك، في كلمة ألقاها أمام أفراد الجالية الفلسطينية في العاصمة سانتياغو.

وتولّى غابرييل بوريك رئاسة الشيلي في مارس 2022، حيث تستمرّ ولايته الرئاسية لمدة 4 سنوات، إلى غاية العام 2026.

وقال بوريك:”لم نعلن هذا القرار على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن. هو أننا سنرفع تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من مستوى قائم بالأعمال، إلى مستوى سفارة نفتتحها في فترة حكومتنا الحالية”.

وتابع رئيس الشيلي، التي تعترف بدولة فلسطين منذ العام 2011، قائلا:”الفلسطينييون شعب موجود، ومقاوم، وله تاريخ”.