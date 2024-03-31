دولتان جديدتان تنضمان رسميا إلى منطقة “شنغن”

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا انضمام دولتين جديدتين إلى منطقة “شنغن” بعد انتظار دام 13 عاما، هما بلغاريا ورومانيا حيث سيتمكن مواطنو البلدين من التنقل جوا وبحرا في حين ستبقي حدودها البرية مغلقة أمامهما في الوقت الحالي.

وقالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان: “هذه اللحظة تاريخية لمنطقة شينغن، أكبر حيز للتداول الحر في العالم. ومعا نبني أوروبا أكثر قوة وأكثر اتحادا لمواطنينا كلهم”.

وكانت كرواتيا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بعد رومانيا (19 مليون نسمة) وبلغاريا (6,5 مليون نسمة) العضوين منذ 2007، قد سبقتهما في هذه الخطوة، ملتحقة بمنطقة شينغن في يناير 2023.

وبعد هذا الانضمام المزدوج لرومانيا وبلغاريا، سيبلغ عدد الأعضاء 29 في هذه المنطقة التي أنشئت سنة 1985 وفيها 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فضلا عن البلدان المجاورة التي تربطها بها شراكات مميزة وهي سويسرا والنروج وآيسلند وليشتنشتاين.