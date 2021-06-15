دولتان عربيتان تهنئان حكومة الاحتلال الاسرائيلي الجديدة وتتمنيان لها التوفيق

هنأت كل من دولة الإمارات والبحرين، الإثنين، حكومة الإحتلال الإسرائيلي الجديدة بتسلُّم مهامها، متمنيتان لها التوفيق في مهامها.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وعربية تقدم علناً التهنئة للحكومة “الإسرائيلية” الجديدة.

حيث قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في تغريدة بالإنجليزية على حسابها الموثق بـ”تويتر”، إنها تهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب، وزير الخارجية يائير لابيد، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأضافت: “نتطلع إلى العمل معاً لدفع السلام الإقليمي، وتعزيز التسامح والتعايش، والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار”.

اتفاقات التطبيع

فيما قال مكتب وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، في تغريدة على “تويتر”، إن الوزير بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي “أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي (التطبيع)”.

وفقاً للتغريدة، فقد هنأ “بن زايد”، وزيرَ الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد على توليه منصبه، وتمنى له النجاح.

رداً على ذلك، غرد لابيد على “تويتر”، قائلاً: “لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى وزير خارجية دولة الإمارات، عبد الله بن زايد، هذا المساء، وأتطلع إلى العمل معه للبناء على العلاقات الدافئة والفريدة بين بلدَينا لصالح شعوبنا والشرق الأوسط بأسره”.

كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد أنه اتفق مع نظيره الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، على ترتيب لقاء قريب بينهما.

عقب ذلك بساعات قليلة، أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء الإثنين، بأنَّ ولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، أرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت ويائير لابيد، بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

في هذا الإطار، أعرب وليُّ عهد البحرين، في البرقية، عن “خالص تمنياته للحكومة المشكلة، بالتوفيق في مهامها، بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم”.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقَّعتا في منتصف سبتمبر 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، في احتفال بالبيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب (2017-2021).

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دولٍ علاقات رسمية علنية مع الاحتلال الاسرائيلي، وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وكانت حكومة الكيان الجديدة، التي يترأسها نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” (يمين)، قد نالت ثقة البرلمان “الكنيست”، الأحد 13 جوان 2021.