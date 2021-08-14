دولور مرشح لمزاملة بن رحمة

تلقى عرضا جديدا من نادي وست هام

بات الدولي الجزائري اندي دولور على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”، حيث تلقى عرضا جديدا من نادي نادي وست هام، الذي يرغب في ضمه هذه الصائفة بطلب من المدرب دافيد مويس، حسب تقارير إعلامية إنجليزية.

وكشف موقع “هامرز نيوز”، النادي اللندني يسعى لتقوية صفوفه بلاعبين جدد تحسبا لمنافسات الموسم الجديد، وبصفة خاصة مسابقة الدوري الأوروبي.

وبحسب ذات المصدر، فإن المدرب الاسكتلندي للفريق، ديفيد مويس، يرغب في التعاقد مع نجم “الخضر” أندي دولور مهاجم مونبليي الفرنسي قبل غلق الميركاتو الصيفي لأبوابه، لاسيما بعد نجاح صفقة مواطنه سعيد بن رحمة.

وكان “محارب الصحراء” تألق الموسم الماضي مع مونبليي، حيث أسهم في 29 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 34 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.

وسبق لدولور أن خاض تجربة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي، وتحديدا مع نادي ويجان في موسم 2014-2015، حيث شارك معه في 11 مباراة، فشل خلالها في ترك أي بصمة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد دولور مع مونبليي حتى عام 2024، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 16 مليون يورو في بورصة موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.