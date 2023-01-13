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رياضة
ساهم في فوز نيس بسداسية أمام ومونبيليي

دولور يعود ويسجل سادس أهدافه هذا الموسم

ع. ع
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دولور يعود ويسجل سادس أهدافه هذا الموسم

رفع مهاجم المنتخب الوطني، أندي دولور، رصيده التهديفي إلى ستة أهداف بعد مساهمته في فوز ناديه نيس على الضيف مونبيليي بنتيجة (6-1)، سهرة الأربعاء برسم الجولة 18 من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وجاء هدف اللاعب الدولي الجزائري في الدقيقة (75)، بعدما دخل بديلا لزميله، سفيان ديوب، في الدقيقة (67). كما تمكن من تقديم كرة الهدف السادس الذي وقعه زميله باركلي في الدقيقة (85).

وسجل بقية أهداف نادي الجنوب الفرنسي، كل من نيكولا بيبي (15 و56) كيفرين توران (35) وباركلي (82).

من جهته، غادر متوسط ميدان الخضر، هشام بوداوي، أرضية الميدان في الدقيقة (43) إثر تعرضه إلى إصابة تاركا مكانه لزميله ليمينا.

في حين، يتواصل غياب الجزائري الأخر في الفريق، يوسف عطال، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل، بينما بقي الثنائي تيدي بولهندي (حارس مرمى) وبلال براهيمي (وسط هجومي)، في دكة البدلاء.

وعلى إثر هذا الفوز، يحتل نيس الصف العاشر بـ24 نقطة، أما مونبيليي فيتواجد في الصف 15 بمجموع 17 نقطة.

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