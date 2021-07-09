دولور يهدد مكانة سليماني في ليون الفرنسي

بات مطلوبا من قبل المدير الرياضي جونينيو

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن الدولي الجزائري، أندي دولور، مهاجم مونبيليي الفرنسي، يتواجد محل متابعة من طرف مسؤولي نادي ليون الفرنسي، في فترة التحويلات الصيفية.

وجاءت اهتمامات ليون بعد الأخبار التي تحدثت عن تقديم اللاعب الجزائري، عبر وكيل أعماله الجديد، طلبا من أجل الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وهذا لأسباب مادية ورغبة منه في المشاركة الموسم القادم في منافسة أوروبية تسمح له بالبروز أكثر والتألق.

وأوضح موقع “جون فوتو” الفرنسي، أن مسؤولي ليون الفرنسي بقيادة المدير الرياضي، البرازيلي جونينيو، مستعدون لتقديم عرض لإدارة مونبيليي بحوالي 15 مليون يورو من أجل ضم دولور، في وقت لا يرغب مونبيليي في التفريط في نجمه الأول بسهولة كبيرة.

ويرتبط دولور بعقد مع نادي الجنوب الفرنسي يمتد حتى عام 2024، حيث انضم إلى الفريق في عام 2019 قادما من تولوز بعقد لمدة 5 سنوات.

وبات دولور يشكل خطرا كبيرا على مواطنه إسلام سليماني. ففي حال نجاح صفقت انتقاله إلى نادي ليون فسيكون منافسا قويا له في النادي الفرنسي، وأيضا في المنتخب الوطني، وهذا ما يصب في مصلحة المدرب جمال بلماضي بالدرجة الأولى، تزامنا وانطلاق تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر القادم.

وخطف دولور الأضواء مع بطل فرنسا في مناسبة وحيدة، حيث أسهم في 64 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 103 مباراة شارك فيها، كما تألق بشكل خاص النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي التي سجل فيها 15 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة خلال الـ30 مباراة التي لعبها. وانعكس هذا التألق على قيمته السوقية التي وصلت في بورصة “ترانسفير ماركت” مبلغ 16 مليون يورو، وهي القيمة الأعلى منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2009.