دوليان جزائريان سيلعبان في الدرجة الثالثة

قرّرت المديرية الوطنية الفرنسية للمراقبة والتسيير، الثلاثاء، إنزال فريق بوردو إلى البطولة المحلّية للدرجة الثالثة، بدلا من القسم الثاني.

وكان فريق بوردو قد تذيّل لائحة ترتيب بطولة فرنسا للقسم الأوّل في الموسم المُنقضي (المركز الـ 20)، ونزل إلى القسم الثاني.

وفسّرت المديرية الوطنية الفرنسية للمراقبة والتسيير الحكم الذي أصدرته، بِمعاناة نادي بوردو أزمة مالية حادّة، نجمت عها ديونا بِقيمة 52 مليون أورو. كما أوردته الإذاعة المحلّية “آر آم سي”.

وتضع المديرية الوطنية الفرنسية للمراقبة والتسيير أندية كلّ قسم تحت المجهر، قبيل انطلاق الموسم الجديد. من خلال فحص الميزانية، ومدى أهلية الفريق للعب في البطولة من عدمها.

ويضمّ فريق بوردو في صفوفه لاعبَين دوليَين جزائريَين سابقَين: المدافع عبد الجليل مديوب (24 سنة)، ومتوسط الميدان مهدي زرقان (22 سنة).

وإذا كانت مدّة عقد زرقان مع نادي بوردو الفرنسي تنقضي في صيف 2024، فإن عقد مديوب يمتدّ حتى صيف 2025.

بقي الآن التساؤل إن كان مديوب وزرقان وبقية زملائهما، سيُواصلون المغامرة الكروية من عدمها، مع فريق سيفقد صبغته الاحترافية ويكتسي طابع الهُوّاة، بِنزوله إلى القسم الثالث بدلا من الدرجة الثانية.

للإشارة، فإن فريق بوردو نال 6 ألقاب بطولة فرنسا، و4 كؤوس محلّية، فضلا عن تتويجات أخرى. كما نشّط نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم في موسم 1995-1996، وضمّ في صفوفه لاعبين كبار، مثل: علي بن عربية وزين الدين زيدان وآلان جيراس، والدولي الحالي آدم الوناس. قبل أن يسقط في دوّامة الأزمة المالية.