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رياضة

دوليان جزائريان في التشكيل النّموذجي الموسمي بِفرنسا

علي بهلولي
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دوليان جزائريان في التشكيل النّموذجي الموسمي بِفرنسا
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من اليمين: فيكتور لكحل - كيفين قيطون.

حاز دوليان جزائريان سهرة الأحد مكانة في التشكيل الأساسي، لِأفضل لاعبي بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الحالي.

جاء ذلك في حفل نظّمه الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين.

وتمثّل اسما اللاعبَين في المدافع كيفين قيطون من نادي باستيا، ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل من نادي لوهافر. اللّذين تموقعا رفقة 9 زملاء لهما في التشكيل النّموذجي للاعبي “اللّيغ 2” نسخة 2022-2023.

وإذا كان قيطون (27 سنة) التحق بِالمنتخب الوطني الجزئري في مارس الماضي، فإن لكحل (29 سنة) سبق له خوض مبارلة دولية مع “الخضر” في الشهر ذاته من عام 2019، لكنّه تعرّض في هذه المواجهة لِإصابة خطيرة، أبعدته عن الميادين و”مُحاربي الصّحراء”.

وخاض فيكتور لكحل 36 مباراة أساسيا مع فريقه لوهافر في بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الحالي، وسجّل 6 أهداف. بينما لعب كيفين قيطون 34 مواجهة أساسيا مع فريقه باستيا، وأمضى 5 أهداف.

ويتموقع فيكتور لكحل وفريقه لوهافر في رواق جيّد للصعود إلى القسم الأوّل الفرنسي، حيث يتصدّر هذا النادي لائحة الترتيب، قبل جولة واحدة عن إسدال السّتار. مُتقدّما بِفارق 3 نقاط عن صاحب الرّتبة الثالثة فريق بوردو. عِلما أن الصّعود يشمل الرّائد والوصيف.

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