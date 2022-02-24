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رياضة

دوليان جزائريان في مضمار الدوري الأوروبي

علي بهلولي
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دوليان جزائريان في مضمار الدوري الأوروبي

بقي لاعبان دوليان جزائريان يتنافسان مع فريقَيهما، في مضمار الدوري الأوروبي لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد إجراء  مقابلات إياب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي، سهرة الخميس.

ويتعلّق الأمر هنا بِكلّ من: الجناح سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي، والمهاجم سعيد بن رحمة وناديه وست هام الإنجليزي.

ويسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ثمن النهائي، هذا الجمعة. على أن تُجرى مقابلات الذهاب في الـ 10 من مارس المقبل، وتُلعب لقاءات الإياب في الـ 17 من الشهر ذاته.

وقبل ذلك، قسّم اتحاد الكرة الأوروبي الأندية الـ 16 إلى مستويَين، مع تنظيم مقابلات العودة بِملاعب فرق المستوى الأوّل، على النّحو التالي:

المستوى الأوّل: وست هام الإنجليزي وقلعة السرايا التركي وليون رفقة موناكو الفرنسيَين وبايرن ليفركوزن رفقة إنتراكت فرانكفورت من ألمانيا وسبارتاك موسكو الروسي والنجم الأحمر لِبلغراد الصربي.

المستوى الثاني: برشلونة وإشبيلية وبيتيس من إسبانيا وأطلنطا الإيطالي وبورتو رفقة براغا البرتغاليَين ولايبزيغ الألماني وغلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

ويعني هذا التصنيف أن سفيان فغولي لن يُواجه سعيد بن رحمة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، كما أن فريقَي الدوليَين الجزائريَين يلعبان شطر الإياب داخل القواعد.

ويُجرى النهائي بِملعب “رامون سانشيز بيزخوان” التابع لِنادي إشبيلية الإسباني، مساء الـ 18 من ماي المقبل.

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