دوليان جزائريان يبلغان نهائي كأس فرنسا

نال لاعبان دوليان جزائريان سهرة الأربعاء تأشيرة خوض نهائي منافسة كأس فرنسا لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من المدافع جوين حجام والمهاجم أندي ديلور، بِزيّ فريقهما نانت.

وفاز فريق نانت بِهدف لِصفر على منافسه نادي أولمبيك ليون، ضمن إطار نصف نهائي الكأس الفرنسية.

ودخل ديلور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 77، وحينها كان فريقه نانت مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. بينما غاب المدافع حجام لِإصراره على صوم رمضان، ومعاقبته بِالإيقاف من قبل مدربه أنطوان كومبواري.

وفي الطرف المقابل، دخل متوسّط الميدان حسام عوّار إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 55، وحينها كان فريقه ليون مُتعادلا في النتيجة سلبا.

ويلعب حجام وديلور مع فريقهما نانت نهائي كأس فرنسا، في الـ 28 من أفريل الحالي.

واللافت أن أندي ديلور خاض نهائي كأس فرنسا في الموسم الماضي، لكن بِزيّ فريق نيس، وخسرا المباراة الختامية بِنتيجة (0-1) أمام نادي نانت.