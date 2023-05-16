دوليان جزائريان يتنافسان على جائزتَين في فرنسا

يتنافس دوليان جزائريان ينشطان في فرنسا على جائزتَين، كما أعلن عنه اتحاد هذا البلد للاعبين المحترفين، الثلاثاء.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من الحارس ألكسندر أوكيجة من نادي ماتز، ومتوسّط الميدان فيكتور لكحل من فريق لوهافر.

ورُشّح أوكيجة رفقة 4 منافسين له، لِيل جائزة أحسن حارس مرمى في بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الحالي. ويتسابق لكحل على مكافأة أحسن لاعب في الدوري ذاته والفترة نفسها.

وإذا كان ألكسندر أوكيجة ما زال يرتدي زيّ “الخضر”، فإن فيكتور لكحل خاض أوّل مباراة دولية مع المنتخب الوطني في مارس 2019، وكانت ودّية أمام تونس، وحينها تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة، أبعدته عن الميادين لِمدّة 6 أشهر (عملية جراحية)، وهي أوّل وآخر مواجهة دولية له.