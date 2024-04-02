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رياضة

دوليان جزائريان يتنافسان لِنيل جائزة فرنسية

علي بهلولي
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دوليان جزائريان يتنافسان لِنيل جائزة فرنسية
ح.م

يتنافس لاعبان دوليان جزائريان لِكرة القدم على نيل جائزة “مارك فيفيان فوي”.

وتمنح هذه المكافأة كلّ من قناة “فرانس24” وإذاعة فرنسا الدولية، للاعبين الأفارقة الذين ينشطون في بطولة هذا البلد. وقد أُطلقت أوّل نسخة منها عام 2009.

ويوجد في السّباق كلّ من متوسّط الميدان نبيل بن طالب لاعب نادي ليل، والمهاجم أمين غويري من فريق ران.

وفضلا عن الدوليَين الجزائريَين، يوجد في المضمار تسعة لاعبين آخرين من جنسيات مُتباينة.

ولم يكشف المُنظّمون عن تاريخ تسليم الجائزة، عِلما أن مكافأة العام الماضي نالها لاعب الكونغو الديموقراطية شانسيل مبيمبا، مدافع نادي أولمبيك مرسيليا.

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