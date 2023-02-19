دوليون سابقون يحفزون منتخب أقل من 17 سنة قبل كأس إفريقيا

عرفت حصة الاستئناف التي أجراها المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمسية السبت، حضور دوليين سابقين، لتحفيز أشبال المدرب أرزقي رمان، خلال استعداداتهم لكأس إفريقيا.

وتواجد في ملعب الرويبة، الذي يحتضن تدريبات شبان “الخضر”، كل من جمال مناد، ومحمد قاسي السعيد، وفضيل مغارية، والوناس قاواوي ودوليين سابقين آخرين.



وقبل انطلاق الحصة التدريبية، تحدث اللاعبون السابقون مع أشبال المدرب رمان، ورفعوا من معنوياتهم خلال فترة تحضيرهم لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي ستحتضنها الجزائر مابين 29 أفريل و19 ماي المقبلين.



واستهل منتخب أقل من 17 سنة، في تحضيراته تحسبا للموعد القاري، بإجراء تربص تحضيري بمدينة الرويبة.

وأوقعت قرعة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب الجزائري في مجموعة تضم السنغال والطوغو والصومال.