دولي إنجليزي سابق: محرز هو صاحب أفضل صفقة في تاريخ البرميرليغ

أفضل صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هي تلك التي حصل نادي ليستر سيتي بموجبها على خدمات الدولي الجزائري رياض محرز مقابل 450 ألف يورو. حسب تقدير الدولي الإنجليزي السابق غاري لينيكر.

لينيكر أجاب على سؤال طرحته “فوتبول جو” على تويتر، حول الصفقة الأفضل التي تمّ إبرامها في البرميرليغ على الإطلاق. بالقول:”عندما اشترى ليستر سيتي رياض محرز مقابل 450 ألف يورو”.

وبالفعل، حصل ليستر على محرز في العام 2014 مقابل 450 ألف يورو دفعت لفريقه السابق لوهافر الفرنسي.

وفي صيف 2018، انتقل محرز إلى ناديه الحالي مانشستر سيتي في صفقة كانت هي الأغلى بالنسبة لليستر آنذاك، حيث بلغت قيمتها 60 مليون يورو.