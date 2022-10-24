دولي إنجليزي سابق يتوقع عودة قوية لمحرز خلال مرحلة الإياب

يمر بفترة صعبة منذ بداية الموسم الجاري

توقع النجم السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، كيفين كامبل، استعادة الدولي الجزائري، رياض محرز، توّهجه مع نادي مانشستر سيتي في مرحلة العودة من الموسم الجاري، رغم بدايته الصعبة وعدم مشاركته بانتظام مع النادي السماوي، التي وصفها بـ”المفاجأة” نسبيا، مقارنة بما كان قدمه قائد منتخب الجزائر خلال الموسم الماضي.

وكان رياض محرز (31 عاما) قدم مستويات جيّدة الموسم الماضي، واحتل صدارة هدافي نادي مانشستر سيتي برصيد 24 هدفا وتقديمه لتسع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، ما أهله لاحتلال المركز 12 في سباق الكرة الذهبية لهذا العام، وقال كيفين كامبل في تصريحات لموقع “فوتبال إنسايدر”، ردا على سؤال متعلق إن كان يعتبر غياب رياض محرز عن التشكيلة الأساسية للمان سيتي هذا الموسم: “إنها مفاجأة نسبيا”، مضيفا: “لكنه يجلس على مقاعد البدلاء كثيرًا على العموم منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي”.

ولم يخف المهاجم السابق لنادي إيفرتون تطلعه لعودة محرز إلى التشكيل الأساسي لنادي مانشستر سيتي والتوّهج من جديد، عندما قال: “نميل إلى رؤيته أكثر في النصف الثاني من الموسم”، في إشارة إلى التألق المتكرر لنجم نادي ليستر سيتي في النصف الثاني من الموسم، كما حدث الموسم الماضي. وتابع الدولي الإنجليزي السابق توضيح فكرته بالقول: “محرز لاعب جيّد. سيحصل على فرصته هذا الموسم وسيشارك بانتظام”، وأردف: “إنّها مجرد حالة تتكرر عندما يكون مدربك اسمه بيب غوارديولا”، في إشارة إلى فلسفة المدرب الإسباني بخصوص التدوير، وزاد: “إذا كان محرز منزعجًا من وقت لعبه فسوف يعالج الموقف. أنا متأكد”، قبل أن يضيف: “لا أعتقد أنه يشعر بتعرضه للتهميش، هو لا يفكر بهذه الطريفة”، وأردف: “في بعض الأحيان لا يتم اختيارك بكل بساطة.. هذه هي حقيقة كرة القدم”، قبل أن يؤكد: “يحتاج محرز إلى إثبات جدارته في ملعب التدريب. المدربون يريدون رؤية اللاعبين المتعطشين للعب والذين يقاتلون من أجل ذلك”، وختم: “سيحصل محرز على وقت للعب.. هذا مؤكد”.

يجدر الذكر، أن رياض محرز اكتفى بالمشاركة في 14 مباراة بمختلف المسابقات مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة، منها 4 مباريات كأساسي فقط من أصل 11 مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز.