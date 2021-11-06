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رياضة
قال إنه لاعب مهاري بامتياز

دولي إنجليزي سابق يشيد ببن رحمة.. لاعب مذهل

توفيق عمارة
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دولي إنجليزي سابق يشيد ببن رحمة.. لاعب مذهل

كال نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، جو كول، المديح للدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الإنجليزي، بعد تألقه، الخميس الماضي، في لقاء فريقه مع نادي غينك البلجيكي في مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي، التي انتهت بتعادل مثير بهدفين لمثلهما.

ونجح بن رحمة في قيادة فريقه إلى العودة بنقطة التعادل من بلجيكا بعد أن سجل ثنائية رائعة في المباراة، في الدقيقتين 59 و82، واختير رجل المباراة ليؤكد المستويات الكبيرة التي يقدمها هذا الموسم مع النادي اللندني، الذي يحتل صدارة مجموعته الأوروبية برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ويتجه بخطى ثابتة للتأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.

وأشاد الدولي الإنجليزي السابق، جو كول، بإمكانات سعيد بن رحمة، وقال تعليقا على مردوده في مباراة وست هام وغينك في تصريح لقناة “بي تي سبور” البريطانية: “إنه أحد اللاعبين المميزين بطريقة لعبه خلف المهاجم الصريح.. إنه جيّد جدا من الناحية الفنية”، مضيفا: “أعتقد بأنه كان رائعًا.. إنه من نوعية اللاعبين الذين تعشقهم الجماهير وسيحب مشجعو وست هام مشاهدته في الميدان”، نجم نادي تشيلسي السابق ذهب أبعد من ذلك عندما أكد بأن سعيد بن رحمة أدى مباراة مذهلة، وكان من الصعب التنبؤ بتحركاته أو تقييدها، وقال بهذا الخصوص: “بن رحمة أمام غينك.. كان من الصعب إيقافه”، في إشارة صريحة إلى التألق الكبير للنجم الجزائري في هذه المباراة، وهو الذي اكتسب ثقة كبيرة في نفسه هذا الموسم، بعد مشاركته المنتظمة في خطط المدرب ديفيد مويز.

يجدر الذكر، أن بن رحمة بصم على بداية قوية هذا الموسم مقارنة بسابقه، وأصبح من كوادر نادي وست هام وساهم في النتائج الكبيرة التي سجلها لحد الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي منافسة الدوري الأوروبي، كما أنه نجح في تسجيل ستة أهداف وصنع هدفين آخرين في 15 مباراة لعبها لحد الساعة، وسيكون بن رحمة معنيا بالمشاركة في تربص المنتخب الوطني ابتداء من يوم الاثنين، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2022، خاصة المواجهة الثانية المحددة لهوية المنتخب المتأهل إلى الدور الفاصل المقرر شهر مارس المقبل.

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