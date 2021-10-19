دولي إنجليزي سابق يشيد بتألق سعيد بن رحمة

يواصل تقديم مستويات جيّدة منذ بداية الموسم

يواصل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الانجليزي حصد الإعجاب في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد تألقه اللافت مع النادي اللندني على عكس بداياته المتعثرة الموسم الماضي، آخرها كان مساهمته في الفوز على نادي إيفرتون، الأحد الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتحوّل بن رحمة إلى قطعة أساسية في كتيبة المدرب الاسكتلندي، ديفيد مويز، منذ بداية الموسم الجاري بدليل أنه شارك في 11 مباراة بمختلف المنافسات (منها 8 مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز)، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، ليتم تصنيفه ضمن اكتشافات “البريميرليغ” لحد الآن، بعد أن كان قبل موسمين النجم الأوحد في دوري الدرجة الأولى الانجليزي “التشامبوينشيب”.

وقال الدولي الانجليزي السابق، جيمي ريدكناب، في تصريحات لقناة “سكاي سبورت” تعليقا على مردود لاعبي وست هام أمام إيفرتون، ومن بينهم سعيد بن رحمة: “ديفيد مويز قام بعمل رائع مع وست هام..لقد قدموا أداءً مذهلا أمام إيفرتون”، وتابع: “لديهم لاعبين رائعين وأنا أحب لاعبي وست هام..بن رحمة وأنطونيو لاعبان ممتازان”، وتابع نجم نادي توتنهام السابق: “صحيح أن بن رحمة وأنطونيو بعيدان عن أفضل حالاتهما أمام إيفرتون، لكن كلاهما بذلا مجهودات كبيرة”، قبل أن يشيد بأدوار نجم منتخب الجزائر الموهوب، وصرح: “يقدم بن رحمة حلولا جيّدة وفورية عندما يكون فريقه تحت الضغط بالنظر لقدرته الخارقة على الاحتفاظ بالكرة في المساحات الضيقة”، وختم: “إنه لاعب مذهل في المساحات الضيقة”.

يجدر الذكر، أن بن رحمة ترك خلال مباراة الجزائر والنيجر على ملعب مصطفى تشاكر يوم 8 أكتوبر الماضي، الانطباع بأنه تجاوز مشاكله مع “الخضر” وعدم قدرته على تقديم المتسويات المنتظرة منه، بعد أن أبان عن إمكانات جيّدة وترك بصمته في المباراة، ما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة له لتجاوز عقدة عدم تألقه مع المنتخب الوطني لحد الآن، في وقت يبرز فيه منافسه على مكانة أساسية في الجهة اليسرى، يوسف بلايلي، بشكل لافت يضعه كواحد من أبرز نجوم “محاربي الصحراء” في مكانة واحدة مع رياض محرز.