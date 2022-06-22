دولي إنجليزي سابق ينتقد محرز.. لا يقوم بأدواره الدفاعية

قال إن رحيم ستيرلينغ أفضل منه

أثار نجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، داني مورفي، والمحلل بقناة “البي بي سي” جدلا واسعا في إنجلترا بعد أن أطلق تصريحات، وصفها متابعون بالغريبة، خلال الساعات القليلة الماضية، قال فيها إن الدولي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، نجم نادي مانشستر سيتي، أحسن من باقي مهاجمي الفريق الآخرين، وأفضل على وجه التحديد من الجزائري رياض محرز.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام الانجليزية في الفترة الماضية أن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، منح الضوء الأخضر لإدارة “السكاي بلوز” لبيع عقد رحيم ستيرلينغ والاستماع للعروض التي وصلته مؤخرا، مفضلا عليه الجزائري، رياض محرز، الذي أصّر على الإبقاء عليه في الفريق رغم عدم تمديد عقده لحد الساعة، وهو الذي ينتهي صيف عام 2023.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات لموقع “تالك سبور” تعليقا على الأخبار التي تتحدث عن رحيل رحيم ستيرلينغ عن السيتي واقترابه من الانتقال إلى نادي تشيلسي، إن لاعب الجناح أفضل من باقي مهاجمي النادي الآخرين، وأكد بهذا الخصوص: ” أعتقد أنه إذا نظرت إلى مواهب السيتي الهجومية، هل سيكون غريليش متقدمًا على ستيرلينغ..؟”، مضيفا: “أنا من أشد المعجبين بغريليش ولكن أعتقد أن ستيرلينغ أفضل”، وتابع: “بالنسبة لي رحيم ستيرلينغ يتقدم على محرز”، قبل أن يزيد: “على الرغم من أن محرز لاعب رائع، لكني أعتقد أنك ستستفيد أكثر دفاعيا من ستيرلينغ مقارنة بمحرز، الذي لا يقوم بأدواره الدفاعية”، قبل أن يحسم موقفه بمنح الأفضلية للدولي الانجليزي على حساب قائد “الخضر”، قائلا: “لو تعلق الأمر باختيار أحدهما للمشاركة في مباراة كبيرة فسأختار ستيرلينغ على حساب محرز”، وقدم مورفي نصيحة غير مباشرة لرحيم ستيرلينغ بخصوص العرض الذي وصله من نادي تشيلسي، وصرح بهذا الشأن: “إذا كنت من مشجعي تشيلسي فسأكون أكثر من سعيد بوجود ستيرلينغ”.

ولم تمر هذه التصريحات المثيرة للجدل من طرف أحد أبرز المحللين في الدوري الانجليزي الممتاز مرور الكرام على جماهير المان سيتي، التي انتقدته بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي وسخرت من تفضيله لستيرلينغ على حساب رياض محرز، وعلق أحدهم ساخرا: “مورفي يصّر وأرفقها بإيموجي الوجه الضاحك..ماذا يعرف؟”، وزاد: “محرز أفضل بأميال من رحيم ستيرلينغ”، وزاد آخر: “محرز أثبت أنه لاعب كبير وهو متفوق على ستيرلينغ”، قبل أن يذهب مشجع آخر إلى ابعد من ذلك عندما شكك حتى في الصحة العقلية للدولي الانجليزي السابق، وكتب معلقا: “ستيرلينغ أفضل من محرز..ماذا دخنت قبل الحديث إلى “تالك سبور”..”.