دولي إنجليزي كان يُراهن في دور القمار ضد خسارة فريقه!

كشف اتحاد الكرة الإنجليزي عن مُمارسة اللاعب الدولي إيفان توني للقمار، والمراهنة ضدّ ناديَين مثّل ألوانهما!

وتبيّن بعد التحقيقات أن المهاجم إيفان توني مارس لعبة الرّهان غير الشرعي 126 مرّة في فترة ما بين 2017 و2021، يوجد بينها 13 مرّة راهن ضد خسارة فريقه نيوكاسل، ومرّتَين ضد ناديه الآخر ويغان الإنجليزيَين.

ونقلت شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية عن اتحاد الكرة الإنجليزي بيانا، فحواه تقديم اللاعب إيفان توني لِاعتذار، وخضوعه للعلاج النفسي، بِسبب إدمانه القمار.