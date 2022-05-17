دولي إنجليزي يعادل رقم محرز القياسي في ليستر سيتي

بخصوص مساهماته التهديفية في موسم واحد

نجح الدولي الإنجليزي، جايمس ماديسون، صانع ألعاب نادي ليستر سيتي في معادلة الرقم القياسي للدولي الجزائري والنجم السابق لـ”الفوكسز”، رياض محرز، والمتمثل في تسجيل 10 أهداف أو أكثر وتقديم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر مع ليستر سيتي في موسم واحد.

وكان رياض محرز نجح في تسجيل 13 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة في موسمه الأخير مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، موسم 2017/2018، خلال 41 مباراة خاضها في كل المسابقات آنذاك، ورغم أن تلك الحصيلة ليست الأحسن له مع ليستر، بحكم أنه سجل 18 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال موسم التتويج بلقب “بريميرليغ” موسم 2015/2016 (شارك في 39 مباراة بمختلف المسابقات)، إلا أنه في موسم 2017/2018 نجح في تقديم أكثر من 10 تمريرات حاسمة.

وكان جايمس ماديسون نجح في تسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال مواجهة ليستر سيتي وواتفورد، الأحد الماضي، في المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينجح بذلك الدولي الإنجليزي في معادلة الرقم القياسي لمحرز وكسر تفرّده في هذا المجال مع نادي ليستر سيتي، ووصل ماديسون هذا الموسم إلى حدود تسجيل 16 هدفا وتقديم 11 تمريرة حاسمة، خلال 51 مباراة خاضها في كل المسابقات، وهي حصيلة رقمية جعلته يزاحم رياض محرز في السجلات التاريخية لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، ولو أن المتابعين يضعون إنجاز محرز عام 2016 بقيادته لليستر إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في خانة الانجاز القريب من المستحيل كسره.