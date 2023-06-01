دولي جزائري استدعاه بلماضي حطّم رقما قياسيا

حطّم الوافد الجديد- القديم إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم فيكتور لكحل رقما قياسيا.

ونال متوسّط الميدان فيكتور لكحل امتياز استرجاع 298 كرة في بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الحالي، وهو أمر لم يبلغه أيّ لاعب آخر في هذه المنافسة. تقول إدارة نادي لوهافر، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشرتها، الخميس.

ويعني هذا الرّقم براعة لكحل في المراقبة وتشتيت خطورة المنافس، وهي خاصّية ينفرد بها لاعبو منصب متوسّط ميدان دفاعي، أو رقم “6” بِالمفهوم التقليدي للمراكز.

وشارك فيكتور لكحل في 36 مباراة أساسيا، من أصل 37 مواجهة لِفريقه لوهافر، مُسجّلا 6 أهداف. وساهم بِقوّة في تصدّره لائحة الترتيب، ووضعه في رواق جيّد للصّعود إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي.