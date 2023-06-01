-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دولي جزائري استدعاه بلماضي حطّم رقما قياسيا

علي بهلولي
  • 328
  • 0
دولي جزائري استدعاه بلماضي حطّم رقما قياسيا
الأرشيف
فيكتور لكحل

حطّم الوافد الجديد- القديم إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم فيكتور لكحل رقما قياسيا.

ونال متوسّط الميدان فيكتور لكحل امتياز استرجاع 298 كرة في بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الحالي، وهو أمر لم يبلغه أيّ لاعب آخر في هذه المنافسة. تقول إدارة نادي لوهافر، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشرتها، الخميس.

ويعني هذا الرّقم براعة لكحل في المراقبة وتشتيت خطورة المنافس، وهي خاصّية ينفرد بها لاعبو منصب متوسّط ميدان دفاعي، أو رقم “6” بِالمفهوم التقليدي للمراكز.

وشارك فيكتور لكحل في 36 مباراة أساسيا، من أصل 37 مواجهة لِفريقه لوهافر، مُسجّلا 6 أهداف. وساهم بِقوّة في تصدّره لائحة الترتيب، ووضعه في رواق جيّد للصّعود إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

مقالات ذات صلة
رامي بن سبعيني يودع مونشندلادباخ برسالة مؤثرة

رامي بن سبعيني يودع مونشندلادباخ برسالة مؤثرة

غوارديولا يتوّج بجائزتين في ليلة واحدة

غوارديولا يتوّج بجائزتين في ليلة واحدة

الفرق الجزائرية لم تخسر كأسا لُعبت مباراتها الثانية في الجزائر

الفرق الجزائرية لم تخسر كأسا لُعبت مباراتها الثانية في الجزائر

الكشف عن الملصق الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023

الكشف عن الملصق الرسمي للألعاب العربية الجزائر 2023

مَن هم الرّباعي الجديد في كتيبة “مُحاربي الصّحراء”؟

مَن هم الرّباعي الجديد في كتيبة “مُحاربي الصّحراء”؟

بن رحمة يفوز بجائزة أقوى هدف في البريمرليغ (فيديو)

بن رحمة يفوز بجائزة أقوى هدف في البريمرليغ (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد