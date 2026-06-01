دولي جزائري اقترب من الانضمام إلى نادٍ جديد

يوشك لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ على تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية 2026.

ويستعدّ هذا اللاعب لِإجراء فحص طبيي روتيني، وإمضاء عقد يدوم ثلاثة مواسم.

والأمر يتعلّق هنا بِالمهاجم كائيل بوداش، الذي سينتقل إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بعد أن كان يرتدي زي فريق نيس.

وترك بوداش (19 سنة) انطباعا حسانا بِزي نادي نيس الفرنسي في الموسم الماضي، وصُنّف ضمن خانة أفضل المواهب الشابة لِمنافسة “الليغ 1”.

ووفقا لِتقرير صحفي نشره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الإثنين، فإن ترسيم الصفقة سيكون في الساعات القليلة المقبلة.

وسيلعب نادي ليون في الموسم المقبل منافسة رابطة أبطال أوروبا، انطلاقا من الدور التمهيدي الثالث.

وكان الناخب الوطني رفيق صايفي قد استدعى لِأول مرّة اللاعب كائيل بوداش، إلى صفوف فريق الوطني الأولمبي. تحسّبا لِخوض مقابلتَين ودّيتَين مع الضيف الموريتاني، بِعنابة الجمعة المقبل والثلاثاء الموالي.