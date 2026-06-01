-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دولي جزائري اقترب من الانضمام إلى نادٍ جديد

الشروق الرياضي
  • 231
  • 0
دولي جزائري اقترب من الانضمام إلى نادٍ جديد

يوشك لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ على تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية 2026.

ويستعدّ هذا اللاعب لِإجراء فحص طبيي روتيني، وإمضاء عقد يدوم ثلاثة مواسم.

والأمر يتعلّق هنا بِالمهاجم كائيل بوداش، الذي سينتقل إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بعد أن كان يرتدي زي فريق نيس.

وترك بوداش (19 سنة) انطباعا حسانا بِزي نادي نيس الفرنسي في الموسم الماضي، وصُنّف ضمن خانة أفضل المواهب الشابة لِمنافسة “الليغ 1”.

ووفقا لِتقرير صحفي نشره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الإثنين، فإن ترسيم الصفقة سيكون في الساعات القليلة المقبلة.

وسيلعب نادي ليون في الموسم المقبل منافسة رابطة أبطال أوروبا، انطلاقا من الدور التمهيدي الثالث.

وكان الناخب الوطني رفيق صايفي قد استدعى لِأول مرّة اللاعب كائيل بوداش، إلى صفوف فريق الوطني الأولمبي. تحسّبا لِخوض مقابلتَين ودّيتَين مع الضيف الموريتاني، بِعنابة الجمعة المقبل والثلاثاء الموالي.

مقالات ذات صلة
هذا اللاعب الجزائري لن يخوض المونديال رغم استدعائه

هذا اللاعب الجزائري لن يخوض المونديال رغم استدعائه

جماهير “الخضر” مرشحة لتحطيم رقم قياسي عالمي فريد من نوعه

جماهير “الخضر” مرشحة لتحطيم رقم قياسي عالمي فريد من نوعه

نجل أنشيلوتي مدربا جديدا لماندي وبن طالب

نجل أنشيلوتي مدربا جديدا لماندي وبن طالب

بوداش يساهم في بقاء نيس ضمن الدرجة الأولى الفرنسية

بوداش يساهم في بقاء نيس ضمن الدرجة الأولى الفرنسية

بيتكوفيتش يتفادى ضبط الهدف من خوض المونديال

بيتكوفيتش يتفادى ضبط الهدف من خوض المونديال

“الفاف” تبرمج المقياس الثالث بمدينة تلمسان مطلع جوان

“الفاف” تبرمج المقياس الثالث بمدينة تلمسان مطلع جوان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد