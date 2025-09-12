دولي جزائري زميلا لِنيمار

أمسى لاعب دولي جزائري سابق زميلا للنجم نيمار، في فريق سانتوس البرازيلي.

وستُعلن إدارة نادي سانتوس عن صفقة الانتقال في الساعات القليلة المقبلة، تقول أحدث تقارير الصحافة البرازيلية. التي أضافت أن المهاجم بلال براهيمي سيلعب للفريق حتى الـ 31 من ديسمبر 2026، مع إمكانية التمديد حتى صيف 2027.

وكان براهيمي (25 سنة) يرتدي زي نادي نيس الفرنسي منذ جانفي 2022، وقد فسخ العقد عند نهاية الموسم الماضي، رغم أن المدة تنقضي في صيف 2026.

ويشغل فريق سانتوس الرتبة الـ 16 من أصل 20 ناديا متنافسا، بعد خوضه 21 مباراة في بطولة البرازيل. علما أن النادي ضمّ في صفوفه سابقا الأسطورة الرّاحل بيليه.

وسبق لِبلال براهيمي تمثيل ألوان المنتخب الوطني أربع مرّات، في عام 2022.