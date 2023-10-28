دولي جزائري سابق ما زال يُمارس الكرة على عتبة الـ 42 سنة

ما زال لاعب دولي جزائري سابق يُمارس رياضة كرة القدم، رغم أنه سيبلغ من العمر 42 سنة في مطلع جانفي المقبل.

وسبق لِهذا اللاعب أن تقمّص زيّ المنتخب الوطني الجزائري مرّة واحدة، وذلك في عهدة المدرب عبد الحقّ بن شيخة، وبِالضّبط في المواجهة الودّية أمام اللكسمبورغ خريف 2010، وفي عدّة مناسبات مع المنتخب الوطني المحلّي. والأمر يتعلّق هنا بِمتوسّط الميدان الهجومي زهير زرداب.

وعلى مستوى الأندية، أهدى زرداب مولودية بجاية كأس الجمهورية لِعام 2015، لمّا سجّل الهدف الوحيد في المباراة النّهائية ضدّ المُنافس أمل الأربعاء. كما مثّل ألوان أندية شباب قسنطينة وشبيبة بجاية ومولودية الجزائر.

وينشط زرداب حاليا في نادي كامون، الذي ينتمي إلى البطولة الفرنسية للدرجة السادسة.

وقال زرداب إنه كان يعتزم تعليق الحذاء في الصّيف الماضي، لكن مدرب فريق كامون ألحّ عليه بِالانضمام إلى النادي، وتقديم المساعدة للاعبين الشباب. وذلك في أحدث تصريحات أدلى بها لِجريدة “لو كوريي بيكار” الفرنسية.

وأضاف: “ما زلت أستمتع بِرياضة كرة القدم. ولكنّي نبّهت مسؤولي النادي إلى أن الأمر سيظل مُعقّدا، مع العطل المدرسية والعائلية وغيرهما. بعد ذلك من الناحية البدنية، الأمور حسنة، حتى ولو لم أقم بِأي تحضيرات قبل بداية الموسم الحالي”.

ويسير زهير زرداب على خطى مواطنيه وزملائه، سبق لهم تمثيل ألوان المنتخب الوطني، وما زالوا يُمارسون الكرة، أبرزهم (مثالا وليس حصرا): المهاجم نسيم أكرور (49 سنة) في نادي شامبيري من الدرجة الفرنسية الخامسة، والمهاجم الحاج بوقش (40 سنة في ديسمبر المقبل) رفقة المدافع عبد الرحمان حشود (35 سنة) في نجم بن عكنون، وحارس المرمى رايس وهاب مبولحي (37 سنة) في شباب بلوزداد.