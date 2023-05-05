دولي جزائري سابق ينال شهادة التدريب مع نائب بطل العالم

نال لاعب دولي جزائري سابق لِكرة القدم شهادة التدريب، لدى اتحاد اللّعبة الفرنسي.

وتسمح هذه الشهادة للتقنيين الناجحين بِممارسة مهنة التدريب، انطلاقا من الموسم المقبل.

ونجح في نيل هذه الشهادة اللاعب خالد غرمي (37 سنة)، في دفعة ضمّت أيضا فيكاش دوراسو الذي بلغ مع منتخب فرنسا نهائي كأس العالم 2006.

ولعب غرمي مع المنتخب الوطني المحلّي مواجهة موريتانيا عام 2013 (هدف سليماني)، كما حضر تربّصات لِأكابر “الخضر”، لكنّه لم يُشارك في أيّ لقاء دولي.

وحاز خالد غرمي في منصب متوسّط ميدان، شرف افتكاك لقب البطولة الوطنية عامَي 2012 و2013 مع وفاق سطيف، وأيضا كأس الجمهورية عام 2012 مع النادي ذاته. وظفر مع مولودية الجزائر بِالكأس الممتازة وكأس الجمهورية عامَي 2014 و2016، على التوالي.