دولي جزائري سابق ينضمّ إلى فريق إيرلندي

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري السابق وسيم عواشرية، إلى فريق ووترفورد الذي ينشط في بطولة القسم الثاني لِجمهورية إيرلندا.

وكان وسيم عواشرية قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة، في ألعاب البحر المتوسّط نسخة مدينة طراغونة الإسبانية عام 2018.

وقبل انضمامه إلى نادي ووترفورد الإيرلندي، كان المهاجم عواشرية (22 سنة) يرتدي زي نادي تشارلتون من الدرجة الثالثة الإنجليزية، وذلك منذ عام 2020.

ولم تُقدّم إدارة نادي ووترفورد الإيرلندي، تفاصيل عن هذه الصفقة، على غرار مدّة العقد. لكنها نقلت على لسان عواشرية قوله إنه سعيد بِخوض هذه التجربة الجديدة، وسيلتزم بِهزّ الشباك، وأيضا المساهمة في تحقيق أهداف الفريق.

وأشار المهاجم عواشرية إلى أنه يعرف بعض اللاعبين في فريقه الجديد، مِمّا يُسهّل عليه عملية الإندماج.

من جهته، قال المدير الرياضي لِنادي ووترفورد توبياس فونيكس، إن هيئته كانت تُراقب اللاعب عواشرية منذ فترة طويلة. مُبديا رضاه لِتمكّنه من إبرام صفقة الانتداب.

وقال المدرب داني سيرل إن اللاعب الجزائري سيمنح طاقة للخطّ الأمامي، وأضاف أنه مُتشوّق لِرؤية وسيم عواشرية في أوّل مباراة رسمية مع فريق ووترفورد.

وتكوّن اللاعب الجزائري المغترب وسيم عواشرية في نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، البلد حيث أبصر النور عام 2000، من أبوَين جزائريَين مهاجرَين ينتميان إلى ولاية عنابة.