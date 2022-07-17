-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دولي جزائري شاب ينتقل إلى البطولة الإيطالية

علي بهلولي
  • 45
  • 0
دولي جزائري شاب ينتقل إلى البطولة الإيطالية
ح.م
نوهام عبدلاوي بِزيّ نادي سانت إيتيان الفرنسي لِفئة أقلّ من 19 سنة.

انتقل اللاعب الدولي الجزائري الشاب والمُغترب نوهام عبدلاوي، إلى فريق ليتشي الإيطالي.

وكان المدافع نوهام عبدلاوي (18 سنة) مِن قبل، ينشط في فريق سانت إيتيان الفرنسي لِأقلّ من 19 سنة.

وقالت إدارة نادي ليتشي في أحدث بيان لها، إنها انتدبت اللاعب عبدلاوي، وسيلعب ضمن صفوف فريقها الكروي لِصنف أقلّ من 19 سنة. مع الإشارة إلى فريق الأكابر صعد مُؤخّرا إلى البطولة الإيطالية للقسم الأوّل.

وكان نوهام عبدلاوي قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة، في تربص بِفرنسا شهر أكتوبر من عام 2021، وتخلّلته مقابلتان ودّيتان مع فريق هذا البلد للفئة ذاتها. لكنّه لم يحضر فعّاليات ألعاب البحر المتوسّط بِوهران، ما بين أواخر جوان الماضي ومطلع جويلية الحالي.

مقالات ذات صلة
مادام دليلة و31 سندبادا في رحلة إلى أمريكا من نفقة “البايلك”!

مادام دليلة و31 سندبادا في رحلة إلى أمريكا من نفقة “البايلك”!

رياض محرز يحقق مشوارا محترما في إنجلترا

رياض محرز يحقق مشوارا محترما في إنجلترا

عرض إنجليزي بـ 8 ملايين أورو لِزرقان

عرض إنجليزي بـ 8 ملايين أورو لِزرقان

محرز باق في السيتي إلى غاية 2025

محرز باق في السيتي إلى غاية 2025

محرز الغائب الأكبر عن التشكيلة المثالية للغائبين عن المونديال

محرز الغائب الأكبر عن التشكيلة المثالية للغائبين عن المونديال

إلياس شتي على بعد خطوة من أنجيه الفرنسي

إلياس شتي على بعد خطوة من أنجيه الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد