دولي جزائري شاب ينتقل إلى البطولة الإيطالية

انتقل اللاعب الدولي الجزائري الشاب والمُغترب نوهام عبدلاوي، إلى فريق ليتشي الإيطالي.

وكان المدافع نوهام عبدلاوي (18 سنة) مِن قبل، ينشط في فريق سانت إيتيان الفرنسي لِأقلّ من 19 سنة.

وقالت إدارة نادي ليتشي في أحدث بيان لها، إنها انتدبت اللاعب عبدلاوي، وسيلعب ضمن صفوف فريقها الكروي لِصنف أقلّ من 19 سنة. مع الإشارة إلى فريق الأكابر صعد مُؤخّرا إلى البطولة الإيطالية للقسم الأوّل.

وكان نوهام عبدلاوي قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 18 سنة، في تربص بِفرنسا شهر أكتوبر من عام 2021، وتخلّلته مقابلتان ودّيتان مع فريق هذا البلد للفئة ذاتها. لكنّه لم يحضر فعّاليات ألعاب البحر المتوسّط بِوهران، ما بين أواخر جوان الماضي ومطلع جويلية الحالي.