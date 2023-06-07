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رياضة

دولي جزائري طالبه مسؤولوه بِالبحث عن فريق جديد

علي بهلولي
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دولي جزائري طالبه مسؤولوه بِالبحث عن فريق جديد
الأرشيف
بلال براهيمي (الثاني من اليسار) في تدريبات لـ "الخضر"، شهر جوان من عام 2022.

سيقضي لاعب دولي جزائري عطلته الصّيفية الحالية، وهو يبحث عن فريق جديد يُمثّل ألوانه.

وأخبر مسؤولو النادي لاعبَ المنتخب الوطني الجزائري بِضرورة البحث عن فريق جديد هذه الصّائفة، بعد أن خرج من دائرة الحسابات التكتيكية لِموسم 2023-2024.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمهاجم بلال براهيمي وإدارة فريقه نيس، كما أوردته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، الأربعاء.

ويرتبط براهيمي (23 سنة) مع فريق نيس الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2022 وتنقضي في صيف 2026.

وشارك براهيمي هذا الموسم في 5 مقابلات أساسيا فقط، من أصل 38 مباراة لِفريقه نيس في البطولة الفرنسية. ما يعكس قلّة اعتماد الجهاز الفني على مهاجم “الخضر”.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، فقد براهيمي منصبه الدولي، حيث لم يلعب أيّ لقاء منذ مشاركته في مواجهة غينيا كوناكري الودّية شهر سبتمبر الماضي. وفي جوان الحالي، لن يحضر وقائع مُواجهتَي “الخضر” أمام أوغندا وتونس.

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