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رياضة

دولي جزائري فتيّ يلتحق بِسرب “الخفافيش”

علي بهلولي
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دولي جزائري فتيّ يلتحق بِسرب “الخفافيش”

أعلنت إدارة نادي فالونسيا الإسباني، الجمعة، عن انتدابها للاعب الدولي الجزائري الفتيّ والواعد أسامة عمّار.

وسينشط المهاجم أسامة عمّار (18 سنة) في فريق الأواسط لِنادي فالونسيا، بعد ارتدائه لِزيّ الفئة ذاتها لِنادي أولمبيك ليون الفرنسي، بِعقدٍ كان يُفترض أن تنقضي مدّته في صيف 2023.

ولم تُقدّم إدارة نادي “الخفافيش” تفاصيل هذه الصفقة، في أحدث بيان لها.

وكان أسامة عمّار قد شارك في تربّص المنتخب الوطني الجزائري أواسط، الذي أُقيم بِملعب الرويبة في شهر أكتوبر الماضي.

وسبق لِنادي فالونسيا الإسباني أن ضمّ في صفوفه نجمَين جزائريَين كبيرَين، وهما: رابح ماجر وسفيان فغولي. وقد يقتفي أسامة عمّار أثرَيهما.

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