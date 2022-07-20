دولي جزائري في البطولة الكرواتية

أعلنت إدارة نادي إسترا الكرواتي، الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار.

وأمضى المهاجم منصف بكرار عقدا يدوم موسما واحدا، مع إمكانية تمديده في صيف 2023.

وكان منصف بكرار (21 سنة) يرتدي زيّ فريق وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وتموقع فريق إسترا في المركز التاسع، ضمن لائحة بطولة كرواتيا للموسم المُنقضي.

وانطلقت البطولة الكرواتية للموسم الجديد الجمعة الماضية، وعرفت خسارة فريق إسترا بِثنائية نظيفة أمام الزائر نادي هايجوك سبليت.

وتبقى مشاركة منصف بكرار مع الفريق الوطني الجزائري آمال في ألعاب التضامن الإسلامي بِتركيا، ما بين الـ 9 والـ 18 من أوت المقبل، محلّ شكّ. عِلما أن الناخب الوطني نور الدين ولد علي وجّه لِهذا اللاعب الدّعوة، من أجل إجراء تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى انطلق، الأربعاء، وتُختتم فعّالياته الإثنين المقبل.