دولي جزائري لم يلعب منذ سنة ونصف والسنة

يشطب لاعب دولي جزائري سابق موسما ونصف الموسم من مشواره الرياضي، بعد أن غاب عن المنافسات الرّسمية طوال هذه الفترة.

وكان هذا اللاعب قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة شهر جانفي من عام 2022، وتحديدا تمزّق الأربطة المُعاكسة. واضطرّ بعدها إلى إجراء عملية جراحية والرّكون إلى العلاج والرّاحة.

ولمّا تماثل المدافع محمد فارس للشّفاء، جلبه المدرب ماوريتسيو ساري إلى مقابلات فريق لاتسيو الإيطالي، لكن لم يمنحه فرصة المُشاركة الميدانية.

ومعلوم أن محمد فارس ساهم في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا، نسخة مصر 2019.

ويُشير تاريخ الـ 9 من جانفي 2022 إلى موعد آخر مباراة رسمية لِمحمد فارس، حينما شارك أساسيا في لقاء فريقه جنوة (كان مُعارا آنذاك) ضدّ الزّائر نادي سبيتسيا، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية.

أمّا تاريخ الـ 15 من جانفي 2023 فيُشير إلى عودة المدافع الجزائري إلى الميادين بعد غياب طويل، لمّا تابع احتياطيا مباراة فريقه لاتسيو والزّائر نادي ساسولو، بِرسم مسابقة “الكالتشيو”.

ومنذ مطلع السنة الحالية، تابع محمد فارس 15 مباراة احتياطيا: 14 مواجهة في البطولة ومباراة في كأس إيطاليا.

وبقيت مقابلتان لِفريق لاتسيو في البطولة الإيطالية للموسم الحالي قبل نهاية الموسم، بِتاريخَي الـ 28 من ماي الحالي والـ 4 من جوان المقبل. وما زال الغموض يكتنف مصير فارس.

ويرتبط محمد فارس (27 سنة) مع نادي لاتسيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. مثلما هو الشّأن لِمدربه ماوريتسيو ساري.