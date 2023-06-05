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رياضة

دولي جزائري متهم بمحاولة قتل شقيقته الصغرى!

عمر سلامي
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دولي جزائري متهم بمحاولة قتل شقيقته الصغرى!
أرشيف
إسحاق بلفوضيل

احتجزت الشرطة الفرنسية، الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، بتهمة محاولة قتل أخته الصغرى.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أنه تم القبض على بلفوضيل في منزل والديه في موريباس، قبل وضعه في حجز الشرطة، بتهمة محاولة قتل أخته الصغرى البالغة من العمر 15 سنة.

وأضافت الصحيفة أن لاعب الغرافة القطري، اعتقل لاعب ليلة الأحد إلى الاثنين في منزل والديه في موريباس بإيفلي، أين كان يأخذ قسط من الراحة.
وتابعت الصحيفة: “الحادث وقع في حدود الساعة 6:45 مساءً، حيث تجادل اللاعب مع أخته الصغرى قبل أن يضربها بل حاول خنقها في حوالي”.


وقالت “لوباريزيان” أن الفتاة اتصلت بالشرطة، ولكن لم تقدم شكوى كما طلب منها، وأضافت “وجدت عدة علامات حمراء حول رقبتها وخدوش على ساعديها”.

وختمت الصحيفة أن التحقيق مستمر في هذه القضية. سيتم إجراء مقابلة مع إسحاق بلفوضيل من قبل المحققين وسيكون أمام مكتب المدعي العام في فرساي لتقرير ما يجب فعله في هذه القضية.

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