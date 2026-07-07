دولي جزائري مغترب يعرض خدماته على أندية البطولة الوطنية

يرغب لاعب دولي جزائري سابق ومغترب، الانتقال إلى البطولة الوطنية وتمثيل ألوان أحد أنديتها.

وكان هذا اللاعب قد تعرّض لِإصابة خطيرة في صيف 2025، وبِالضّبط تمزّق الأربطة الصليبية للرّكبة، فأجرى عملية جراحية، قبل أن ينتهي موسمه الرياضي قبل الأوان.

وقبل الإصابة بِأيّام قلائل، كان حارس المرمى ألكسندر أوكيجة قد انضمّ إلى نادي بلغراد الصربي، وشارك معه في مباراة رسمية واحدة.

ولأن التعافي من الإصابة طال، فقد اضطرّ أوكيجة إلى فسخ العقد مع نادي بلغراد الصربي في مطلع العام الحالي، وبقي إلى يومنا الحالي بلا فريق.

وفي أحدث ظهور له عبر منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، كتب أوكيجة يقول: “إنهاء مشواري الرياضي في الجزائر؟ نعم، أُفكّر في الأمر”.

وفي الـ 19 من جويلية المقبل (نهائي المونديال)، سيبلغ ألكسندر أوكيجة من العمر 38 سنة. بينما تنطلق البطولة الوطنية للقسم الأول في العشرين من أوت المقبل.

وقبل أوكيجة، سبق لحراس مرمى دوليون جزائريون مغتربون ارتداء أزياء أندية من البطولة الوطنية، أبرزهم: رايس وهاب مبولحي (شباب بلوزداد وترجي مستغانم)، وسي محمد سيدريك (شبيبة بجاية وشباب قسنطينة…). وكلاهما شاركا مع “الخضر” في كأس العالم 2014 بِالبرازيل.