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رياضة

دولي جزائري مُغترب يقترب من تدريب أواسط “الخضر”

علي بهلولي
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دولي جزائري مُغترب يقترب من تدريب أواسط “الخضر”
الأرشيف
سمير بلوفة

ستعرف العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري أواسط لِكرة القدم في الأيّام القليلة المقبلة، قدوم مدرب جديد.

وكان التقني محمد لاسات (55 سنة) آخر مدرب أشرف على أواسط “الخضر”، ما بين جانفي 2021 ونوفمبر 2022.

وانتهت مهام الناخب الوطني لاسات مع فريق أقلّ من 20 سنة، بعد فشله الخريف الماضي في تأهيل هذه الفئة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا أواسط، التي احتضنتها مصر ما بين فيفري ومارس المُنصرمَين.

ويتهيّأ التقني الجزائري المُغترب سمير بلوفة لِتدريب أواسط “الخضر”، كما ذكرته صحيفة “والفوت” البلجيكية، الجمعة.

ويعرف بلوفة (43 سنة) الكرة البلجيكية جيّدا، حيث أشرف هناك على ناديَي ماريابورغ وأنتويرب، في منصب مساعد مدرب ما بين 2017 و2021. كما جلبه معه التقني البلجيكي مارك ويلموتس لِشغل الوظيفة ذاتها، في نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في موسم 2021- 2022.

ويحمل بلوفة في جعبته التدريبية، كأس بلجيكا عام 2020 مع نادي أنتويرب. وفي العام الموالي خسر الكأس الإفريقية الممتازة مع الرجاء المغربي ضد الأهلي المصري.

وفي مشواره لاعبا، حاز بلوفة منصب مدافع، وشارك مع المنتخب الوطني الجزائري أساسيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2004 بِتونس (الصورة المُدرجة أدناه/ وسط الصّف الأمامي/ رقم”4″). وعلى مستوى الأندية، ارتدى زيّ فريق ميلان آسي الإيطالي، وأندية أخرى من البلد نفسه وفرنسا وبلجيكا والسويد.

وستكون تصفيات كأس إفريقيا أواسط نسخة 2025، أهمّ محطّة رسمية تنتظر “الخضر” لِفئة أقلّ من 20 سنة. عِلما أن “الكاف” ما زالت لم تُحدّد بعد مُستضيف الطّبعة.

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التعليقات
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  • أمين

    صحيح. نحتاج إلى متقاعدين شباب لعبوا في أوروبا. لقد ولت مدربي ISTS في الثمانينيات والتسعينيات. مصباح ، عنتر يحيى ، مهدي مصطفى ، ميدي لاسين ، كارل مدجاني ، عدلين قديورة ، كريم مطمور ، كريم زياني ، رفيق جبور يجب أن يشاركوا في الاختيار الوطني في فرق الشباب لأنهم سيكون لديهم القليل من المناصب أو ليس لديهم مناصب في الأندية!

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